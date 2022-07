Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot - Auto landet im Straßengraben

Obrigheim (ots)

Am Freitagmorgen, 29.07.22, gegen 07:30 Uhr verursachte ein unbekannter Fahrer eines Pkw Peugeot einen Verkehrsunfall, bei dem eine 59 Jahre alte Fahrerin eines Ford in den Straßengraben fuhr. Der Peugeot-Fahrer befuhr die K 29 von Obrigheim-Heidesheim kommend in Richtung L 395. Die Ford-Fahrerin befuhr die L 395 von Obrigheim-Mühlheim kommend in Richtung Obrigheim und wollte an der Einmündung nach rechts auf die K 29 abbiegen. Der Peugeot-Fahrer kam ihr hier auf ihrer Spur entgegen. Beim Ausweichmanöver fuhr sie in den Straßengraben. Der Peugeot bog nach rechts auf die L 395 in Richtung Obrigheim ein. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise auf den Peugeot, dessen Fahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat, nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 entgegen.

