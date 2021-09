Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Wohnungseinbruch - kurze Abwesenheit der Wohnungseigentümer ausgenutzt

Kirchheim / Weinstraße, Mühlstraße - 12.09.2021, 19:30 - 20:00 Uhr (ots)

In den Abendstunden des 12.09.2021 nutzten unbekannte Einbrecher die nur kurze Abwesenheit der Wohnungseigentümer von ca. 30 Minuten in der Mühlstraße zum Diebstahl aus. Die Geschädigten ließen mutmaßlich die Terrassentür zum Lüften offen, was die Täter rigoros ausnutzten. Eine schwarze Handtasche fanden die Geschädigten am Folgetag in ihrem Garten. Aus zwei Geldbeuteln wurden insgesamt ca. 100EUR Bargeld entwendet. Die Tat wurde am 14.09.2021 angezeigt.

