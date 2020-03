Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in Kindergarten Laumersheim

Laumersheim, Nacht zum 14.03.2020 (ots)

Um 08:10 Uhr bemerkte der Hausmeister des Kindergartens in der Schulstraße, dass in der Nacht ein Einbruch ins Objekt verübt wurde. Der oder die Täter hatten vom Innenhof her eine Eingangstür aufgehebelt. Büro's und Werkstatträume wurden durchwühlt. Zunächst ging man vom Diebstahl von Elektronik-Geräten (CD-Player, Laminiergerät, Fotoapparate) aus. Zwischenzeitlich wurde das Fehlen größerer Mengen Reinigungs- und Desinfektionsmittel aus einem Lagerraum bemerkt (12 Liter Hände-Desinfektion, 10 Liter Sanitärreiniger, 22 Liter Flächenreiniger, 11 Liter Bodenreiniger u.a). Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Vielleicht hat jemand in der Nacht zum vergangenen Samstag verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt - Tel. 06359 9312 0.

