Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dackenheim - Verkehrsunfall nach Starkregen

Dackenheim (ots)

Am Dienstag, gegen 22.50 Uhr, war nach starkem Regen die Fahrbahn der Bundesstraße B271 in Höhe eines Feldweges durch Geröll und Sand verschmutzt. Hierdurch kam ein aus Herxheim in Richtung Grünstadt fahrender BMW ins Schleudern und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden Golf. Der Fahrer des BMW verletzte sich leicht und wurde ambulant in einem Krankenhaus erstversorgt. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Straßenreinigung gesperrt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 12.000 Euro.

