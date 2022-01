Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nußdorf - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Landau-Nußdorf (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 19.01.22 auf den 20.01.22 stieß ein unbekannter Autofahrer gegen eine Sandsteinmauer in der Kirchstraße in Nußdorf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An der Mauer entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich um ein ein blaues Auto gehandelt haben. Zeugen die Hinweise zum Unfall oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

