Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall

Gleiszellen-Gleishorbach (ots)

Am Montag, 20.09.21, gegen 15.49 Uhr, kam es im Bereich der B 48, in Höhe der Bushaltestelle Gleiszellen-Gleishorbach, zu einem Auffahrunfall. Eine 36jähirge PKW-Fahrerin aus dem Kreis SÜW erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende PKW verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14000 Euro.

