Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: "Bekifft" am Steuer

GermersheimGermersheim (ots)

Am Samstagmittag wurde ein 19-jähriger Autofahrer in der Straße "Am alten Hafen" in Germersheim kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten fest, dass der junge Mann offenbar kurz zuvor Drogen konsumiert hatte. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Als Strafe erwartet ihn ein Bußgeld von mindestens 500 Euro. Zudem wurde die Führerscheinstelle informiert.

