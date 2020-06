Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 09.06.2020, 10.30 Uhr Hochwertiges Fahrrad aufgefunden

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

In einem Gebüsch an einem kleinen Fußweg in der Bahnhofstraße in Godramstein wurde ein Mountainbike der Marke Merida, Farbe rot mit gelben Streifen, Scheibenbremsen, Federgabel vorne, aufgefunden. Das Rad wurde bisher nicht als gestohlen gemeldet. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei Landau mit entsprechenden Unterlagen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell