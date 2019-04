Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Wieslauterstr., Sachbeschädigung an Pkw 12.04.2019, 17:00 Uhr - 13.04.2019, 16:30 Uhr

Landau (ots)

Unbekannter Täter zerkratzte einen Ford Focus welcher in der Wieslauterstr. zum Parken abgestellt war jeweils mit einem 50 cm langen Kratzer am vorderen rechten Kotflügel, sowie an der Beifahrertür. Täterhinweise sowie Hinweise zum Tathergang liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell