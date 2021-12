Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hinweis zur Pressemitteilung "Totschlag an Diana Bodi"

Kaiserslautern (ots)

Hinweis zur Pressemitteilung "Totschlag an Diana Bodi: Ermittlungen dauern an - einige Spuren führen ins Ausland": Diana Bodi reiste nicht im Dezember 2020, sondern im November 2020 nach Deutschland ein. Wir haben dies in der Pressemitteilung von heute, 8 Uhr, korrigiert. |erf

