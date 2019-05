Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taxifahrt endet in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Völlig außer Rand und Band war am Samstagabend eine 39-Jährige aus Kaiserslautern. Die Frau rief sich in Höhe des St. Marien Platzes ein Taxi. Als der Taxifahrer vor Ort war, stieg die 39-Jährige ins Auto und fing unvermittelt an den Mann zu beleidigen. Daraufhin zog der Taxifahrer seinen Chef hinzu, um die Frau aus dem Auto zu bitten. Nachdem der Chef des Taxiunternehmens die Dame ansprach, wurde er von ihr ins Gesicht gespuckt und mehrfach beleidigt. Des Weiteren riss sie derart fest am Pulli des Mannes, dass dieser beschädigt wurde. Beim Eintreffen der Streife war die Frau gerade im Begriff zu flüchten, in der Rosenstraße konnte sie jedoch eingeholt und festgehalten werden. Doch auch gegenüber den Beamten zeigte sich die 39-Jährige wenig beeindruckt, beleidigte hingegen die eingesetzten Polizisten. Da nicht auszuschließen war, dass die Frau weitere Straftaten begeht, wurde sie in Gewahrsam genommen. Während die Frau zur Dienststelle gebracht wurde, spuckte sie in Richtung der Polizisten, weshalb ihr eine Spuckschutzhaube aufgesetzt wurde. Auch in der Dienststelle leistete sie erheblichen Widerstand. Gegen die Frau wird ermittelt.

