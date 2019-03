Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nutzen offenes Fenster

Kaiserslautern (ots)

Ein Einbruch in ein Wohnhaus ist der Polizei am Mittwoch aus der Fröbelstraße gemeldet worden. Nach Angaben der Hauseigentümer drangen unbekannte Täter zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag in das derzeit unbewohnte Haus ein und durchwühlten alle Räume. Gestohlen wurde ersten Überprüfungen zufolge Bargeld sowie ein Wertfach mit Dokumenten.

Die Unbekannten hatten vermutlich ein nicht verschlossenes Fenster im Obergeschoss genutzt, um in das Haus einzudringen. Werkzeuge, die sie im Gebäude benutzten, ließen sie einfach zurück.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum möglicherweise verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. | cri

