POL-PPWP: Airbags und Navis ausgebaut

Kaiserslautern (ots) - In einer Nacht- und Nebel-Aktion waren Automarder im Bereich Opelkreisel am Werk. Wie der Polizei am Montag gemeldet wurde, haben sich die Unbekannten übers Wochenende auf dem Gelände eines Autohauses an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht.

Nach den bisherigen Feststellungen wurden an drei hochwertigen Pkw jeweils Scheiben eingeschlagen, um den Wagen zu öffnen und in den Innenraum zu kommen. In allen drei Autos wurden die Lenkräder samt Airbags sowie die fest installierten Navigationsgeräte ausgebaut und gestohlen. Der Schaden wird auf mehr als 20.000 Euro geschätzt.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen, denen zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 9 Uhr, rund um den Opelkreisel etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden.

Zu ähnlichen Vorfällen mit nahezu identischer Vorgehensweise kam es in der Nacht vom 10. auf den 11. November auch in Landstuhl (wir berichteten).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell