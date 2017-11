POL-PPWP: Einbrecher scheitern an Türen

Kaiserslautern (ots) - Nicht sonderlich erfolgreich waren Einbrecher, die in den vergangenen Tagen im westlichen Stadtgebiet aktiv waren. In der Merkurstraße versuchten die Unbekannten übers Wochenende, in Firmenräume einzudringen. Am Montagmorgen wurde entdeckt, dass sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen Unbefugte am Schloss der Eingangstür zu schaffen gemacht hatten - es gelang ihnen trotzdem nicht, die Tür zu öffnen. Zurück blieb der angerichtete Schaden am Schließsystem in Höhe von mehreren hundert Euro.

Gescheitert sind unbekannte Täter auch an den Türen eines Geschäftshauses in der Königstraße. Dank der massiven Türen gelang es ihnen weder, in die Büroräume noch in den Verkaufsraum eines Marktes einzubrechen. Der angerichtete Sachschaden liegt dennoch bei rund 1.000 Euro. Die Tatzeit kann ersten Ermittlungen zufolge auf die Nacht von Donnerstag auf Freitag, 9./10. November, zwischen 20.15 und 5.45 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Kriminalpolizei unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 gern entgegen.

