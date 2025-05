Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe durchwühlen Auto

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Montag haben sich Langfinger in der Menzelstraße an einem Auto zu schaffen gemacht. Wie der 59-jährige Besitzer den Beamten mitteilte, war sein Wagen von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, am Straßenrand geparkt. Als er am Morgen an seinen Pkw kam, bemerkte er, dass die Fahrertür nur angelehnt war. Der Innenraum des Fahrzeugs war durchwühlt. Ob der Täter etwas gestohlen hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

