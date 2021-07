Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Ringstraße

Pirmasens (ots)

Am Montag, in der Zeit von 10:30 Uhr und 13:30 Uhr parkte eine 57-jährige Geschädigte ihren grauen Opel, MERIVA, am linken Fahrbahnrand in der Ringstraße, Höhe des Anwesens Nr.4, in Richtung Zweibrücker Straße. Vermutlich beim Ein-/Ausparken kollidierte ein bislang noch Unbekannter mit seinem Fahrzeugheck mit dem linken vorderen Stoßfänger des grauen Opel und entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Gesamtwert des Sachschadens beläuft sich auf 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

