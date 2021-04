Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 21.4.2021, gegen 10.40 Uhr, kam es im Etzelweg bei einem Discounter zu einem Taschendiebstahl. Einer 65-jährigen Kundin wurde aus der geschlossenen Umhängetasche ihre Geldbörse entwendet. Schadenshöhe ca. 300 Euro. Aufgefallen waren der Geschädigten 2 Frauen, 25-35 Jahre alt, schlank, ca. 165 cm groß, lange schwarze Haare, dunkel gekleidet. Eine der Frauen sei möglicherweise schwanger gewesen. Diese haben sich nah bei der Geschädigten aufgehalten und sind dann auch direkt ohne Einkauf aus dem Geschäft gegangen. Vermutlich sind sie dann mit einem blauen VW Passat weggefahren, der auf dem Parkplatz wartete. Die Polizei weißt nochmals darauf hin besonders vorsichtig mit seinen Wertsachen zu sein und keine Personen in den Nahbereich kommen zu lassen. Abstandhalten ist derzeit sowieso sehr wichtig und kann auch vor Diebstählen schützen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

