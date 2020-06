Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw-Reifen durch Schrauben beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch wurde durch zwei Geschädigte unabhängig voneinander Anzeige bei der Polizei Pirmasens erstatte. Beide hatten in den letzten Wochen in den Reifen ihrer Pkw's Schrauben im Bereich der Lauffläche vorgefunden. Nach Würdigung aller derzeit vorliegenden Erkenntnisse gelangten die Schrauben vermutlich beim Befahren der Lemberger Straße in die Reifen. Die Gesamtschadenshöhe kann auf ca. 200,- EUR beziffert werden. Die Ursache der Ereignisse ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Zeugen oder weitere Geschädigte, die im Zusammenhang mit dem Ereignis Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

