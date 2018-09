POL-PDPS: Waldfischbach-Burgalben - Umweltereignisse nach Starkregen

Waldfischbach-Burgalben (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend bekam die Polizei Waldfischbach die Meldung, dass in Waldfischbach-Burgalben in der Bergstraße ein Kanaldeckel infolge des Starkregens hochgedrückt und verschoben wurde. Die Beamten fuhren die Örtlichkeit an und konnten den Deckel wieder einsetzen. Zu einem Schaden ist es zum Glück nicht gekommen.

Weiterhin wurden Erdrutsche in Petersberg auf der B 270, kurz vor der Kneisper Mühle, auf der L 475 und in Waldfischbach auf der L 501 am Golfplatz gemeldet. Hier wurde die Straßenmeisterei Waldfischbach verständigt die die Gefahrenstellen absicherten.

