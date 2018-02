POL-PDPS: Pressebericht der PI Zweibrücken vom 24.02.2018

Zweibrücken (ots) - Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 24.02.2018

Contwig/Wildunfall

Am Freitag, 23.02.2018, 04.35 Uhr befuhr eine 47-jährige PKW-Fahrerin mit ihrem Audi A 1 die L 471 von Contwig kommend in Richtung Zweibrücken und erfasste ca. 300 Meter hinter dem Ortsausgang Contwig ein die Fahrbahn querendes Reh. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 4000.- Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle und wurde beseitigt.

Zweibrücken/Sachbeschädigung

Am Freitag, 23.02.2018, 05.30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter eine im Erdgeschoß liegende Fensterscheibe an einem Anwesen in der Heilbachstraße ein. Es entstand ein Schaden in Höhe von 750.- Euro. Der oder die Täter flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) bzw. unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

