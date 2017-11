FW-PL: Zahlreiche Einsätze für Plettenberger Feuerwehr

2 weitere Medieninhalte

Zu einem Brand in einer Toilettenanlage der Realschule rückte die Plettenberger Feuerwehr am heutigen Dienstag aus Bild-Infos Download

Plettenberg (ots) - Reichlich zu tun hatte die Plettenberger Feuerwehr neben den üblichen Rettungsdiensteinsätzen allein in Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätzen seit Samstagmorgen bis zum heutigen Dienstagnachmittag. Insgesamt 19-mal rückten zum Teil haupt- und ehrenamtliche Kräfte in diesem Zeitraum gemeinsam zu unterschiedlichsten Einsatzsituationen wie Brandeinsätze, umgestürzter Baum, Ölspuren, Notfalltüröffnung, First Responder und sonstigen Technische Hilfeleistungen aus. Von den bisher zum Teil schon berichteten Einsätzen rückte unter anderem am heutigen Dienstagmittag gegen 13:15 Uhr die Feuerwehr zu einem Brand in der Geschwister-Scholl-Realschule in der Albert-Schweitzer-Straße aus. Eine dortige Lehrerin hatte bei der Feuer- und Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises einen Notruf abgesetzt, nachdem sie dichten Rauch aus der Jungentoilette im Schulhinterhof im Erdgeschoss bemerkt hatte. Auf Rückfrage des Disponenten konnte sie auch nicht ausschließen, dass sich noch Personen in der Toilette aufhielten. Aufgrund der Meldung aus dem "Sonderobjekt Schule" wurden mit dem Stichwort "Brand im Gebäude" umgehend neben den hauptamtlichen Kräften auch die Löschzüge 1 (Stadtmitte/Landemert) und Löschzug 3 (Eiringhausen/Ohle/Selscheid) alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung, weshalb umgehend ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem Löschrohr in die völlig verrauchte Toilettenanlage vordrang, um nach Personen und dem Brandherd zu suchen. Zum Glück hielt sich niemand mehr in der Toilette auf. Eine Abtrennwand und ein daran befestigter Toilettenpapierrollenhalter waren in Brand geraten und konnten schnell abgelöscht werden. Danach musste die Toilettenanlage mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden, bevor die ausgerückten Rettungskräfte wieder in ihre Standorte einrücken konnten. Zur Brandursache und Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 400

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell