FW-PL: OT-Stadtmitte. Unklarer Feuerschein sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Plettenberg (ots) - Am heutigen Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr musste die Plettenberger Feuerwehr zu einer unklaren Feuermeldung ausrücken. Anrufer hatten der Feuer- und Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises zunächst einen verdächtigen Feuerschein am Ende des Ortsausgangs in Nähe zur Kreisstraße 5 gemeldet. Da kurz zuvor das Hilfeleistungslöschfahrzeug der hauptamtlichen Kräfte zur Unterstützung des Rettungsdienstes ausgerückt war, wurden Drehleiter und Kommandowagen der Wache sowie die ehrenamtlichen Kräfte der Löschgruppe Landemert alarmiert. Bei Eintreffen der hauptamtlichen Kräfte bestätigte sich auf Sicht der Feuerschein, zudem ließ starker Funkenflug ein Schadenfeuer vermuten. Da sich die Brandstelle offensichtlich noch im innerstädtischen Bereich befand, wurden umgehend die örtlich zuständigen ehrenamtlichen Kräfte der Löschgruppe Stadtmitte nachalarmiert. Bei der genaueren Erkundung am Ende der Wohnbebauung im Halsweg oberhalb des Landemerter Weges stellte sich dann heraus, dass dort nicht genehmigter Schlagabraum auf einer Fläche von knapp 25 Quadratmetern verbrannt wurde. Da sich das Feuer in unmittelbarer Nähe zum Waldgebiet befand, musste der Brand durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Aus den Löschwassertanks der Löschfahrzeuge aus Stadtmitte und Landemert konnte der Brand durch Vornahme von Löschrohren nach gut eineinhalb Stunden abgelöscht werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 400

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell