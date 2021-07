Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Aufmerksame Nachbarn alarmierten die Feuerwehr.

Am Dienstagnachmittag meldeten aufmerksame Nachbarn einer Wohnsiedlung "Am Scholtenbusch" der Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Schnell machten sich die Einheiten Hiesfeld, Oberlohberg und Hauptwache mit dem Stichwort "Zimmerbrand" auf den Weg in den Ortsteil Hiesfeld. Vor Ort konnte eine Verrauchung aus einem Küchenfenster bestätigt werden. Zwei Trupps versuchten parallel einen Zugang in die betroffene Wohnung zu bekommen und konnten anschließend erfolgreich den Übeltäter, einen Topf mit angebranntem Essen vom Herd nehmen. Verletzt wurde glücklicherweise bei diesem Einsatz niemand, nach rund 45 Minuten konnten alle Einsatzkräfte wieder zu ihren Standorten einrücken.

