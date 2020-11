Feuerwehr Stolberg

FW-Stolberg: Brandrauch in Dachgeschoss

StolbergStolberg (ots)

Zu einem vermuteten Dachstuhlbrand rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Kupferstadt Stolberg am Freitagmorgen aus. Gemeldet wurde gegen 8.54 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Dachgeschoss eines Bürogebäudes an der Eschweilerstraße. Von den ersten Kräften wurde eine genaue Erkundung der Einsatzstelle vorgenommen. Hierbei wurde eine leichte Rauchentwicklung festgestellt, die jedoch nicht auf ein Brandereignis zurückzuführen war. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuerwache, der 2. und 4. Löschzug sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt.

