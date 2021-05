Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Erstinformation Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Gelsenkirchen-Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Seit 17:45 Uhr befindet sich die Feuerwehr Gelsenkirchen in Ückendorf im Einsatz. In der dortigen Knappschaftsstraße brennt es in einem leerstehenden, ehemaligen Krankenhausgebäude. Die Brandbekämpfung erfolgt derzeit über die Drehleiter im Außenangriff und durch Atemschutztrupps im Gebäudeinneren. Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr, ist der Löschzug Ückendorf der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die in Teilen verwaisten Wachen werden ebenfalls durch ehrenamtliche Kräfte besetzt. Wir werden im weiteren Verlauf nachberichten.

