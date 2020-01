Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Presseeinladung: Vorstellung des neunen Tanklöschfahrzeugs

Heiligenhaus (ots)

Die Feuerwehr Heiligenhaus lädt die Medienvertreter am kommenden Dienstag, 04.02.2020 um 10:00 Uhr zur Vostellung des neuen Tanklöschfahrzeugs (TLF 3000) ein.

Die Feuerwehr Heiligenhaus präsentiert ihr neues Fahrzeug. Das neue TLF wird zeitnah als Ersatz für das über 20 Jahre alte TLF in den Dienst gestellt. Es verfügt über 3500 Liter Wasser, welches gerade im Bereich der neuen Bundesautobahn 44 benötigt wird. Autobahnen sind nicht an das Wassernetz angeschlossen.

Der Klimawandel und eine veränderte Infrastruktur der Innenstädte machen es erforderlich, dass auch die Ausrüstung der Feuerwehr sich anpasst. So wird beispielsweise bei einem Wald- oder Flächenbrand viel Wasser an der Brandstelle benötigt. In neu ausgewiesenen Baugebieten werden sich zukünftig die Hydrantenabstände vergrößern, die Versorgung mit Löschwasser wird zeitintensiver.

Während der Vorstellung stehen Nils Vollmar (stv. Leiter der Feuerwehr), sowie die Pressesprecher Marco Bayer und Dominic Wulf für Fragen zur Verfügung.

Für die Terminplanung bitten wir um namentliche Anmeldung bis Montag, 03.02.2020, 12 Uhr an presse@fw-heiligenhaus.de

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Heiligenhaus

Pressesprecher

Marco Bayer

E-Mail: presse@fw-heiligenhaus.de



