BPOLI S: Bundespolizei nimmt gesuchten 35-Jährigen fest

Heilbronn (ots) - Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn haben am Dienstagmittag (14.11.2017) gegen 12:10 Uhr im Heilbronner Hauptbahnhof einen gesuchten 35-jährigen georgischen Staatsangehörigen festgenommen. Die Bundespolizisten überprüften die Personalien des in Niedersachsen wohnenden 35-Jährigen im Rahmen einer Personenkontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der wegen Diebstahl und Erschleichen von Leistungen verurteilte Mann von der Staatsanwaltschaft Braunschweig und Stade gesucht wurde, da er die gegen ihn verhängten Geldstrafen noch nicht bezahlt hatte. Zudem suchte die Staatsanwaltschaft Stade und Ravensburg in vier weiteren Fällen nach dem 35-Jährigen hinsichtlich seines Aufenthaltsortes. Der Mann konnte die noch offene Strafe nicht begleichen, sodass er nun ersatzweise für 62 Tage ins Gefängnis muss. Eine Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn brachte ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

