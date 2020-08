Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Unwetter sorgt für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots)

Ein kurzes aber heftiges Unwetter sorgte am Dienstag, 11.08.2020 ab 17:45 Uhr für zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr Frankfurt am Main. Hauptsächlich in den nord-westlichen Stadtteilen kam es zu Starkregen und Wind. Daraus resultierend liefen Keller voller Wasser, knickten Bäume und Äste ab und wurden Gebäude und Fahrzeuge beschädigt. Glücklicherweise kam es durch das Unwetter zu keinen Personenschäden.

Die Feuerwehr musste zu über 350 unwetterbedingten Einsätzen ausrücken. Es waren mehrere hundert Feuerwehrfrauen und -männer im Einsatz. Das Personal der Zentralen Leitstelle Frankfurt am Main musste aufgrund des extrem erhöhten Notrufaufkommens verstärkt werden. Die Freiwillige Feuerwehr, die einen Großteil des Einsatzaufkommens in den betroffenen Stadtteilen bearbeitete, ist bis spät in die Nacht im Einsatz. Unterstützung kam von Einheiten des Technischen Hilfswerks und der DLRG.

Zum Zeitpunkt dieser Meldung laufen noch zahlreiche Einsätze, deren Abarbeitung noch die ganze Nacht in Anspruch nehmen wird.

