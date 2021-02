Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Witterungsbedingte Einsätze der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Am heutigen Mittwoch wurden der Leitstelle der Feuerwehr mehrere Notrufe und Anforderungen auf Grund der winterlichen Wetterlage gemeldet. So kam es morgens zu einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße mit zwei beteiligten Personenkraftwagen auf spiegelglatter Fahrbahn. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in Mülheimer Krankenhäuser gefahren. Die Einsatzstelle wurde anschließend der Polizei übergeben, die nach Unfallaufnahme für den Abtransport der beteiligten Fahrzeuge sorgte. Allein sechsmal rückte der Rettungsdienst und Notarzt zu gestürzten Personen aus, die auf Schnee- und Eisflächen zu Fall kamen und ärztliche Hilfe benötigten. Mehrfach meldeten Anwohner und aufmerksame Hauseigentümer die Gefahr, dass Schneebretter und Eiszapfen von Dächern und von Dachrinnen auf Gehwege herab fallen könnten. Daraufhin mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Hilfe der Drehleiter an einigen Einsatzstellen im Stadtgebiet tätig werden, um die Sicherheit und Ordnung für den öffentlichen Bereich sicherzustellen. Gegen Abend wurde ein Rohrbruch auf der Düsseldorfer Straße im Kreuzungsbereich Zur Alten Mühle gemeldet. Die Einsatzstelle wurde dem Rheinischen Wasser Werk übergeben, die sich umgehend um weitere erforderliche Maßnahmen kümmert. Um 19:00 Uhr war ein Frostschaden an einer Sprinkleranlage in einem Geschäftshaus in Mülheim Heißen der Auslösegrund einer automatischen Brandmeldeanlage, die bei der Feuerwehr aufgeschaltet ist. Daraufhin wurde der Löschzug der Feuerwache Heißen und Führungsdienste alarmiert. Der anwesende Betreiber der Anlage übernahm die Einsatzstelle, um anschließend die Betriebssicherheit des Geschäftshauses wieder herzustellen. (CLe)

