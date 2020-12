Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall am Nikolaustag auf der Bundesautobahn A40

Mülheim an der Ruhr

Am Abend des Nikolaustages wurde der Leitstelle der Feuerwehr gegen 20:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A40 in Höhe des Rhein-Ruhr-Zentrums in Fahrtrichtung Essen gemeldet. Da nach ersten Informationen von eingeklemmten Personen ausgegangen werden musste, entsandte die Leitstelle sofort einen Hilfeleistungszug sowie Kräfte des Rettungs- und Führungsdienstes zur Einsatzstelle.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war ein Personenkraftwagen von der Fahrbahn abgekommen und auf der linken Spur in die Leitplanke gefahren. Die Fahrerin war alleine im Fahrzeug und wurde bei dem Aufprall verletzt. Sie wurde vom eintreffenden Rettungsdienst und dem Notarzt versorgt und anschließend in die Uni-Klinik Essen transportiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle ab, reinigten die Fahrbahn von umliegenden Fahrzeugteilen und stellten den Brandschutz sicher.

Das stark demolierte Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden.

Während der zirka halbstündigen Unfallaufnahme musste die Autobahn komplett gesperrt werden.

Die Einsatzstelle wurde der Autobahnpolizei übergeben, die die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen hat. (CLe)

