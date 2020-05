Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Müllwagenbrand. Komplizierte Löschmaßnahmen. Einsatz eines Cobra- Löschsystems.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots)

Gegen 13.10 Uhr bemerkte der Fahrer eines Müllwagens eine Rauchentwicklung aus dem Müllraum seines Fahrzeuges und alarmierte die Feuerwehr. Der Inhalt eines Müllwagens der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft hatte aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Unter Begleitschutz der Feuerwehr wurde das Fahrzeug zum Betriebsgelände der MEG gefahren. Auf dem dortigen Waschplatz sollte der Inhalt des Fahrzeuges abgekippt werden um ihn anschließend abzulöschen. Vermutlich durch die Brandeinwirkung funktionierte das Hydrauliksystem des Fahrzeuges nicht mehr sodass sich die Schütte nicht mehr öffnen ließ. Durch eine kleine Klappe wurde der Müllraum geflutet. Aufgrund des gepressten und stark komprimierten Inhaltes brachte auch diese Maßnahme nicht den gewünschten Erfolg. Von der Feuerwehr Gladbeck wurde daraufhin ein Cobra Löschsystem angefordert. Dieses System arbeitet mit einem Druck von 300 bar. Dem aus einer Löschlanze austretenden Hochdruckstrahl wird ein Abrasiv (Eisenoxid) beigegeben. So können viele Materialien durchtrennt werden. Nach einem Abstand zerfällt der Strahl in eine Wassertröpfchenwolke. Damit setzt dann die Löschwirkung ein. Nach der Schaffung von zwei Öffnungen in den Müllwagen wird über zwei Löschlanzen weiter Wasser in den Müllraum gebracht. Diese Maßnahme wird noch mehrere Stunden andauern und regelmäßig durch die Feuerwehr kontrolliert. Wir bedanken uns bei der Feuerwehr Gladbeck für die Unterstützung.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0208-455 92

E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de

http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell