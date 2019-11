Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Rauchwarnmelder verhindert schlimmeres

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag, um 17.10 Uhr wurden beide Löschzüge der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand am Hustadtweg alarmiert. Nachbarn bemerkten einen ausgelösten Rauchwarnmelder und konnten Brandgeruch wahrnehmen. Der Bewohner befand sich nach ersten Aussagen nicht in der Wohnung. Vor Ort konnte eine leichte Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss bestätigt werden. Umgehend wurde über die Drehleiter ein auf Kipp stehendes Fenster geöffnet und die Wohnung durch die Einsatzkräfte kontrolliert. Es befand sich tatsächlich niemand in der Wohnung. Grund für die Verrauchung war ein Küchengerät, sowie ein Küchentuch auf einer heißen Herdplatte. Glücklicherweise kam es noch nicht zu einer Entflammung. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Danach konnten die beiden Löschzüge der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr wieder einrücken. Der Einsatz dauerte etwa 45 Minuten. Der Hustadtweg musste für die Zeit voll gesperrt werden. Auch hier zeigte sich wieder einmal, dass Rauchwarnmelder und aufmerksame Nachbarn schlimmeres verhindern können. (FTe/HFi)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208-455 92

E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de

http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell