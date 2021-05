Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn

Mönchengladbach, 07.05.2021, 09:24 Uhr, BAB 61 (ots)

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw auf der BAB 61 zwischen dem Autobahnkreuz Mönchengladbach und der Anschlussstelle Mackenstein in Fahrtrichtung Venlo gerufen. Das verunfallte Fahrzeug war nur mit dem Fahrer besetzt und stand auf dem Standstreifen. Der leichtverletzte Fahrer konnte das Fahrzeug bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig verlassen. Er wurde rettungsdienstlich versorgt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Weitere Einsatzmaßnahmen waren durch die Feuerwehr nicht erforderlich. Während des Einsatzes kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der BAB 61.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jens Röttgers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell