FW-MG: Brand im Außenbereich eines Discounters

Mönchengladbach-Eicken, Krefelder Straße, 26.02.2018, 22:20 Uhr (ots) - Alarmiert waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache I, das Unterstützungslöschfahrzeug der Wache II, der Rettungsdienst und der Führungsdienst der Feuerwehr

In der Nacht rückte die Feuerwehr zu einem Brand an einem Discountergeschäft an der Krefelder Straße aus. Im Bereich der Warenanlieferung brannten Müllbehälter auf einer Rampe. Diese war nach hinten hin durch eine Wand abgetrennt, die eine Schiebetüre enthielt. Da anfangs nicht klar war, wohin dieser Bereich führt, wurde das Alarmstichwort erhöht und weitere Kräfte angefordert. Ein Trupp unter Pressluftatmer ging mit einem C-Rohr vor, konnte den Brand löschen und die Schiebetüre gewaltsam öffnen. Als klar war, dass der Raum dahinter keine weiteren Ausgänge aufwies, konnten die weiteren Einheiten wieder abbestellt werden. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Aufräumarbeiten der Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufnahm. Verletzte gab es keine, der Brandschaden blieb auf den Entstehungsort begrenzt.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

