FW-D: Brennende Elektroverteilung löst Brandmeldeanlage aus - Feuer bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht

Donnerstag, 23. Dezember 2021, 7.26 Uhr, Am Trippelsberg, Holthausen

Alarmiert durch eine automatische Brandmeldeanlage rückte die Feuerwehr Düsseldorf am Donnerstagmorgen um 7.26 Uhr zu einer Feuermeldung nach Holthausen aus. Vor Ort eingetroffen konnten die Flammen bereits durch Beschäftigte des Betriebes gelöscht werden, sodass die Einsatzkräfte lediglich auf versteckte Glutnester den betroffenen Bereich kontrollierten. Bereits 30 Minuten später konnte die Feuerwehr den morgendlichen Einsatz beenden.

Kurz nach der Dienstübernahme schrillte der Alarmton einer automatischen Brandmeldeanlage aus Holthausen in der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf auf. Umgehend entsendete der Leitstellendisponent die zuständige Wache aus Wersten sowie die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Himmelgeist/Itter zum Betriebsgelände an der Straße Am Trippelsberg. Als die ersten Einsatzkräfte kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, stellte der Einsatzleiter zwei ausgelöste Rauchmelder im Bereich einer Elektroverteilung fest. Zur Erkundung des betroffenen Bereiches machte sich umgehend ein Löschtrupp auf den Weg. Schnell stand fest, dass ein Feuer im Bereich einer Elektroverteilung ausgebrochen war, welches durch Mitarbeitende des Betriebes erkannt wurde. So war es den Beschäftigten möglich, den Kleinbrand schnell mittels Feuerlöscher abzulöschen. Die Feuerwehrleute kontrollierten den Brandherd lediglich auf versteckte Glutnester. Hier konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden. Eine Gefahr bestand nicht mehr. Bereits nach gut 30 Minuten kehrten die rund 25 Einsatzkräfte zu ihren Wachen zurück. Verletzte gab es durch den Brand keine.

