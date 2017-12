FW-D: Rauch aus der Decke im Asylantenheim

Düsseldorf (ots) - Freitag, 22.12.2017, 03.45 Uhr, Blanckertzstr, Ludenberg

In der Nacht zu Freitag kam es in den Morgenstunden zu einem Brand in einer Zwischendecke in einer Asylunterkunft in Ludenberg. Die Bewohner wurden vom Wachdienst unversehrt in Sicherheit gebracht!

Gegen 03.45 meldete ein Mitbewohner Qualm aus der Decke in der Asylunterkunft auf der Blanckertzstr. Er war von einem ausgelösten Rauchmelder geweckt worden. Zwei Löschzüge, Sonderfahrzeuge und Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie freiwillige Einheiten der Löschgruppe Hubbelrath eilten zu den Wohnunterkünften auf dem Gelände eines Altenheims. Mehrere Einsatztrupps eilten in die eingeschossige Unterkunft , um eventuell zurückgebliebene Bewohner aus dem verrauchten Wohncontainer im Erdgeschoss ins Freie zu bringen! Der Wachdienst hatte jedoch schon alle Betroffenen in Sicherheit gebracht und einer freien Unterkunft auf dem Gelände zugeführt. Alle Bewohner des betroffenen Bereiches wurden zur Überprüfung auf eine Rauchgasvergiftung vom Notarzt und den Rettungskräften gesichtet, konnten aber am Ort verbleiben. Danach erkundete ein Löschtrupp den Auslöser für die Rauchentwicklung mit einer Wärmebildkamera und wurde in einer Zwischendecke eines Schlafraumes fündig! Hier schmorte eine Stromverteilerdose in der Decke. Mit einem Kleinlöschgerät war die kokelnde Leitung schnell gelöscht und die Unterkunft wurde stromlos geschaltet. Danach wurden alle verqualmten Räume mit einem Lüfter vom beißenden Rauch befreit. Der Schaden liegt laut Einsatzleiter bei etwa 1000 Euro wegen Renovierungsarbeiten! Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet!

