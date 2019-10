Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Unfall mit Krankenwagen und LKW

Dortmund (ots)

Gegen 18:50 Uhr am Abend wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover auf Höhe Autobahnkreuz Nordost gerufen. Ein Krankenwagen eines privaten Betreibers war in einen Unfall mit einem Lastkraftwagen verwickelt.

Die zuerst an der Unfallstelle eingetroffenen Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst meldeten, dass insgesamt fünf Personen betroffen waren. Im Verlauf des Einsatzes wurden die Unfallbeteiligten durch den Notarzt untersucht, der bei den Unfallbeteiligten keine schweren Verletzungen feststellen konnte. Für den Einsatz mussten kurzzeitig zwei Fahrspuren und der Standstreifen der Autobahn gesperrt werden.

Im Einsatz waren der Einsatzführungsdienst der Feuerwehr, das Löschfahrzeug der Feuerwache 9 (Mengede) und diverse Rettungswagen sowie der Leitende Notarzt mit dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst.

MS/RS - Lagedienst Feuerwehr Dortmund

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Dortmund

Martijn Stern

Telefon: 0231/8455000

E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de

www.feuerwehr.dortmund.de

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell