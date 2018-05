Dortmund (ots) - Gegen 9:40 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Dortmund zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Buddenacker in Neuasseln alarmiert. Bei dem Zusammenstoß eines PKW mit einem PKW mit Anhänger wurden zwei Personen leicht verletzt. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, fanden sie einen PKW auf der Seite liegend und einen weiteren PKW am Straßenrand vor. Durch den Zusammenstoß hatte sich der Anhänger vom Zugfahrzeug gelöst. Der Fahrer des auf der Seite liegenden Opel Kombi stand in seinem Fahrzeug, konnte sich aber nicht selbst befreien. Er konnte nach rettungsdienstlicher Versorgung mit Unterstützung der Feuerwehr sein Fahrzeug verlassen. Der zweite Fahrer konnte sein Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen, wurde aber ebenfalls durch den Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeugführer wurden durch Rettungswagen zwecks weiterer Untersuchungen in Krankenhäuser transportiert. Die Brandschützer streuten noch auslaufende Betriebsstoffe ab und klemmten die Fahrzeugbatterien ab. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Straße zeitweise in beide Richtungen gesperrt, wodurch es zu einem größeren Rückstau in beide Fahrtrichtungen kam. Nach der Bergung der Fahrzeuge konnte die Straße wieder frei gegeben werden.

Im Einsatz befanden sich 16 Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) und des Rettungsdienstes.

