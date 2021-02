Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wintereinbruch durch Eissturm Tristan - bisher nur wenigste Einsätze bei der Feuerwehr Bochum

Bochum (ots)

Eissturm Tristan hat auch in Bochum den Winter zurückgebracht. Bisher führten Schnee und Eis allerdings nur zu wenigen Einsätzen bei der Feuerwehr: Lediglich zweimal mussten die Einsatzkräfte in der Nacht zu Sonntag ausrücken. In Dahlhausen knickte ein Gelenkbus der BOGESTRA ein und musste mit der Seilwinde eines Rüstwagens wieder auseinander gezogen werden. Am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr fiel ein Baum an der Dorstener Straße auf die Straße und beschädigte dabei auch eine Stromleitung.

