POL-E: Mülheim an der Ruhr: Streifenwagen und Löschfahrzeug kollidieren auf Anfahrt zu Einsätzen - 33-jähriger Polizist schwer verletzt

Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen-Süd: Am Morgen des 21. November 2022 wollte ein 74-jähriger Essener in einer Bankfiliale auf der Altenessener Straße Geld abheben. Er ging zu einem der Automaten und gab den Geldbetrag und seine PIN ein. In einem kurzen Moment, in dem der 74-Jährige abgelenkt war, entnahm eine Unbekannte das Bargeld aus dem Ausgabefach. Die ...

