POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mehrere Frauen bestehlen Supermarkt - Mitarbeiter wird von männlichen Komplizen attackiert, um eine Verfolgung zu verhindern - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45128 E.-Rüttenscheid: Am Donnerstagmorgen (25. August) gegen 9:10 Uhr meldeten Zeugen der Leitstelle einen verletzten Mann in einem Lebensmittelgeschäft an der Rellinghauser Straße. Vor Ort fanden die eingesetzten Beamten einen verletzten 27-jährigen Mitarbeiter. Dieser wurde bereits durch Zeugen ...

mehr