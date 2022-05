POL-E: Mülheim an der Ruhr: Einbrecher haben es auf E-Scooter abgesehen - Festnahme eines Tatverdächtigen

Essen (ots) - 45131 E-Rüttenscheid: Am Dienstagmittag (17. Mai) führten Beamte des Verkehrsdienstes an der Norbertstraße Geschwindigkeitsmessungen mit einem Radargerät durch. Gegen 13:30 Uhr lief ein junger Mann über den Gehweg und schaute sich interessiert die am Fahrbahnrand aufgestellte Kamera der Messanlage an. Offensichtlich fühlte sich der junge Mann in ...

mehr