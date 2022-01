Polizei Essen

POL-E: Essen: Paketbote vermutet Warenbetrug und lässt sich Pakete nicht entreißen - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Essen (ots)

45356 E.-Bochold: Die Polizei hat am Samstagnachmittag (15. Januar) zwei Nigerianer (30/30) an der Bocholder Straße vorläufig festgenommen - sie sollen in einen Warenbetrug verwickelt sein.

Ein Paketbote (46) hatte gegen 13:30 Uhr an dem Mehrfamilienhaus in der Bocholder Straße geklingelt. Dabei war ihm aufgefallen, dass am Klingelschild lediglich ein Aufkleber mit dem Vornamen vorhanden war. Als ihm im Hausflur einer der 30-jährigen Männer entgegenkam und ihm die beiden Pakete abnehmen wollte, wurde der Paketbote misstrauisch und verlangte nach dem Ausweis des Nigerianers. Dieser weigerte sich, das Dokument vorzuzeigen und zerrte stattdessen an den Paketen. Es kam zu einer Rangelei, infolgedessen der zweite Mann den Hausflur betrat. Kurz darauf konnte der Paketbote mitsamt den beiden Paketen aus dem Haus flüchten und die Polizei verständigen.

Bei einer Fahndung im Nahbereich konnte der 30-jährige Mann, den der Paketbote zuerst im Hausflur angetroffen hatte, vorläufig festgenommen werden. Er ist bereits mehrfach polizeilich aufgefallen - wegen Raubes, Körperverletzungsdelikten und Diebstahls.

Der andere Tatverdächtige hatte sich in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses versteckt und konnte ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Gegen beide wird wegen Warenbetruges ermittelt. Zudem besteht der Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell