Polizei Essen

POL-E: Essen: 30-jähriger Autofahrer erst mit gestohlenen, später ohne Kennzeichen unterwegs - PKW sichergestellt

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf/45144 E.-Holsterhausen: Ein 30-jähriger Autofahrer fiel der Polizei gestern (16. Dezember) gleich zweimal auf - weil er offenbar keinen Sinn in einem Verbot der Weiterfahrt sah, wurde der Wagen schlussendlich sichergestellt.

Der 30-jährige Guineer aus Mülheim war in einem grauen VW Golf mit ungarischen Kennzeichen unterwegs, als er den Beamten einer Hundertschaft gegen 17:50 Uhr bei einer Kontrolle auf der Altendorfer Straße/Oberdorfstraße auffiel.

Er konnte zwar eine Fahrerlaubnis, aber keine zum Kennzeichen passenden KFZ-Dokumente vorzeigen und erklärte daraufhin, er habe den Wagen noch nicht anmelden können. Die Beamten stellten die ungarischen Kennzeichen sicher, die als gestohlen gemeldet wurden. Zudem wurde dem 30-Jährigen eine Weiterfahrt ohne gültige Zulassung untersagt.

Keine dreieinhalb Stunden später und nur wenige Straßen entfernt (gegen 21:00 Uhr) fiel der Golf-Fahrer einer Streifenwagenbesatzung auf. Der 30-Jährige fuhr den Beamten, die auf der Frohnhauser Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs waren, entgegen. Als der Mülheimer den Streifenwagen sah, hielt er am Straßenrand an. Auf das Anhalte-Handzeichen der Beamten signalisierte er, stehenzubleiben.

Während der Beamte den Streifenwagen wendete, fuhr der 30-Jährige doch los und nutzte kurzzeitig auch den Gehweg, da der Verkehr sich staute. Zudem fuhr er über eine Rotlicht zeigende Ampel, blieb dann aber wieder stehen.

Weil zu befürchten war, dass der 30-Jährige sich erneut über ein Weiterfahrtsverbot hinwegsetzt, wurde der Wagen sichergestellt. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige geschrieben. Zudem muss überprüft werden, ob der Fahranfänger aus Mülheim sich zum Führen von Kraftfahrzeugen eignet.

Man trifft sich eben immer zweimal im Leben - und manchmal dummerweise an einem Tag!/SyC

