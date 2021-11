Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter steckt mutmaßlich mehrere Müllbehälter in Brand - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45326 E-Altenessen-Süd:

Gestern Morgen (20. November) wurden zwischen 5 Uhr und 7 Uhr mehrere Müllbehälter mutmaßlich in Brand gesteckt.

Gegen kurz nach 5 Uhr brannten drei Plastikmülleimer im Bereich der Altenessener Straße Ecke Pielsticker Straße. Um kurz vor 6 Uhr brannte erneut ein Plastikmülleimer an der Altenessener Straße Höhe 284. Gegen 6:50 Uhr kam es zu einem Brand einer gelben Tonne an der Gladbecker Straße Ecke Peanstraße. Kurz darauf brannte ein weiterer Mülleimer an der Ellernstraße Ecke Ellernplatz.

Die Brände konnten vor Ort durch die Feuerwehr und in Teilen von den Polizeibeamten gelöscht werden. Neben den völlig zerstörten Müllbehältern, wurde an der Gladbecker Straße / Peanstraße auch ein geparkter Pkw beschädigt.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe wird von einem Zusammenhang ausgegangen.

Wenn Sie zu den besagten Tatzeiten verdächtige Personen gesehen haben oder Angaben zu einem möglichen Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei Ihrer Polizei Essen. /PaPe

