Polizei Essen

POL-E: Essen: Frau in Straßenbahn getreten - Polizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigem

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck-Mitte: Am 26. Oktober 2019 gegen 12:05 Uhr soll ein Unbekannter eine 72-Jährige in der Straßenbahn 103 (in Richtung Steele) am Borbecker Bahnhof gegen das Bein getreten und sie so verletzt haben.

Der Unbekannte wurde in der Straßenbahn von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit folgenden Bildern sucht die Polizei nun nach dem Tatverdächtigen, der etwa 1,80 Meter groß und mittelblond ist, und fragt: Wer kann Hinweise zum Unbekannten bzw. dessen Aufenthaltsort geben? Diese werden vom Kriminalkommissariat 33 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 erbeten./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell