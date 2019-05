Polizei Essen

POL-E: Mülheim: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartendieben und Betrügern

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45468 Mh.-Altstadt: Mit einem Foto einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach mutmaßlichen Dieben und EC-Kartenbetrügern. Die abgebildeten Männer werden verdächtigt, einem 44-Jährigen die EC-Karte aus der Geldbörse gestohlen zu haben. In der Zeit vom 27. Dezember 2018 bis zum 4. Januar 2019 wurde mehrfach mit der gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben. Das Fahndungsfoto zeigt die Verdächtigen am 4. Januar 2019 an einem Geldautomaten im Forum City am Hans-Böckler-Platz. Da alle anderen Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Duisburg nun die Veröffentlichung des Fahndungsfotos angeordnet. Hinweise zu den abgebildeten Männern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell