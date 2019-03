Polizei Essen

POL-E: Essen: Rollerfahrerin stürzt - Bremskeil auf Fahrbahn - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45134 Essen-Bergerhausen: Am Mittwoch, 27. Februar gegen 18 Uhr, stürzte auf der Marie-Juchacz-Straße eine junge Rollerfahrerin. Der Grund war ein auf der Fahrbahn liegender Bremskeil.

Die Rollerfahrerin befuhr die Marie-Juchacz-Straße aus Überruhr kommend in Fahrtrichtung Ruhrallee. Als sie aus der dortigen leichten Rechtskurve herausfuhr, bemerkte sie einen Gegenstand auf der Fahrbahn, den sie zunächst als Pappkarton wahrnahm. Aufgrund der bereits eingetretenen Dämmerung erkannte sie erst kurz vor dem Gegenstand, dass es sich eigentlich um einen großen Bremskeil handelte. Für ein Brems- oder Ausweichmanöver war es zu diesem Zeitpunkt aber schon zu spät. Sie verlor die Kontrolle über ihr Kraftrad, kam zu Fall und rutschte ein paar Meter weiter auf der Straße. Dabei verletzte sie sich an ihrem Knie und musste später stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nun sucht der zuständige Ermittler Zeugen, die Angaben dazu machen können, ob der Bremskeil von einem anderen Wagen auf die Straße fiel oder dort vergessen wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AL

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell