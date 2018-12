POL-E: Essen: Dieb stiehlt Bargeld mit Wechseltrick - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45239 E.-Werden: Am Freitag, 30. November um 10:17 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter eine 80-Jährige bestohlen.

Der Mann sprach die Seniorin in der Hufergasse an. Er fragte, ob sie Geld wechseln könne. Die Dame holte ihre Geldbörse hervor und griff ins Münzfach. Diese Gelegenheit nutzte der Tatverdächtige, um ebenfalls ins Portmonee zu greifen. Mit mehreren Geldscheinen in der Hand flüchtete der Mann.

Er ist etwa 30 Jahre alt und circa 180 cm groß. Er hat kurze, dunkle Haare und ein glatt rasiertes Gesicht. Er hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild und sprach akzentfrei Deutsch. Er trug dunkle Kleidung.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

