Polizei Aachen

POL-AC: Drei Sachbeschädigungen im Bereich der Braunkohletagebaue - die Kripo ermittelt

Aachen/ Erkelenz/ Merzenich (ots)

Ende letzter Woche erhielt die Polizei Kenntnis von drei Sachbeschädigungen in der Nähe der Tagebaue Garzweiler und Hambach: Donnerstagnachmittag hatte eine Gruppe Vermummter auf einem Feldweg in der Nähe der Ortschaft Lützerath ein Baufahrzeug mit Glaskugeln beworfen. Die mit Farbe gefüllten Kugeln beschädigten das Fahrzeug, verletzt wurde niemand. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Samstagabend verursachten Unbekannte eine Störung der Hambachbahn zwischen Niederzier und Morschenich. Durch einen in die Oberleitung geworfenen Gegenstand entstand ein Kurzschluss und die Strecke war zeitweise nicht zu nutzen. In der letzten Nacht ist es laut RWE zu einer weiteren Beschädigung eines Fahrzeugs gekommen. In Keyenberg warf eine unbekannte Person einen Stein in die Scheibe eines geparkten Pkw. Diese zersplitterte, der im Auto sitzende Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma blieb unverletzt. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad. Die Ermittlungskommission Hambach der Aachener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pw)

